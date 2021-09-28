'Saygı 2'nin ikinci bölüm fragmanı yayında!

Geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile oldukça beğenilen “Saygı 2”, sosyal medyada da çok konuşularak izleyicilerden tam not aldı. İzleyicilerinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla beklediği “Saygı 2”nin ikinci bölümünde tansiyon yükseliyor.30 Eylül Perşembe akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısında olacak dizide intikam düğümleri çözülmeye başlıyor. Rehabilitasyon merkezinde mahkum olarak gördüğümüz Savaş, Helen ile bir araya geliyor. Savaş ve eski mahkum Selim’in yaptığı intikam planı devam ederken, Helen’i plana piyon olarak dahil etmeye çalışıyorlar. Ercüment Çözer arkasından dönen dolapları anlamaya çalışırken Savcı Arya’nın evinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor. Tüm bunlar olurken Yavuz, Ercüment'e yaşananların bir mesaj olabileceğini fısıldıyor.Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuların yanı sıra Dost Elver ve Naz Göktan’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı, Inter Medya yapımı “Saygı 2”nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.