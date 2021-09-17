'Saygı 2'nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, ve Erkan Can’ı buluşturan dizinin kadrosuna, başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile Damla Sönmez’i de dahil eden Saygı 2, nefesleri kesecek hikayesiyle 23 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.Saygı 2 karakterlerin değişimleriyle izleyicileri şaşırtırken, Ercüment Çözer için beklenmedik ve sarsıcı bir hesaplaşma dönemi başlıyor. Ercüment'in kalbinin kapılarını araladığını gördüğümüz Saygı 2 izleyicileri beklenmedik gelişmelerle yüzleştirecek. Sarp Akkaya'nın yeni fragmanda söyledikleri akıllara "Yeni bir savaş mı geliyor?" sorusunu getiriyor.İlk bölüme dair güçlü ipuçları veren fragman, Helen’in değişimi, Savaş ile arasındaki gerilim, Yavuz’un "Ercüment sıkıntılı değilse, bir sıkıntı vardır" yorumuyla beklentileri arttırıyor. Saygı 2 kadrosuna katılan Damla Sönmez’in canlandırdığı Cumhuriyet Savcısı Arya ile Ercüment Çözer'in tanışması ve Sarp Akkaya'nın şaşırtan görüntüsü yeni bölümlerin başlamasına günler kala seyircilerinin merakını zirveye taşıyor.Nejat İşler, Miray Daner, Boran Kuzum, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren, Inter Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.Heyecanla beklenen ‘Saygı 2’, yeni karakterleri ve yeni maceralarıyla 23 EYLÜL’de yalnızca BluTV’de seyirciyle buluşacak.