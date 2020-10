‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nden çarpıcı tanıtım!

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ yarın başlıyor. Dizinin, yayın öncesi dikkat çeken son tanıtımı yayınlandı. Helen (Miray Daner) ve Savaş’ın (Boran Kuzum) başlarına gelen olayların ardından kendi adalet yolculuklarına çıkarken yaşadıkları iç hesaplaşmanın verildiği tanıtıma ikilinin diyalogları damga vurdu.Savaş’ın “Kurallar var uyarsın, bir bakmışsın uymayan başkaları kazanıyor. Bir bakmışsın annen baban bile başkalarının önüne nasıl geçebileceğini anlatıyor sana”, Helen’in ise “Başımıza gelenler her gün binlercesinin başına geliyor. Ölen öldüğüyle kalıyor, katiller aramızda dolaşıp sıradaki kurbanlarına bakınıyorlar. Çocuklar parklarda oynuyor önlerinden geçiyorlar, köpeklere tecavüz ediyorlar, çoluk çocuk can veriyor! Kimse hesap vermiyor” diyerek öfkelerini dışa vurdukları anlar ve ikilinin hikayesi çok ses getirecek. Savaş’ın sevginin onları kurtaracağına olan inancına karşılık Helen’in vazgeçmeyeceğini ilan etmesi ise kafaları fazlasıyla karıştıracak.Inter Medya yapımcılığında yarın seyirciyle buluşacak olan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can, Rojda Demirer ve Tansu Biçer’i bir araya getirirken dizinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor. ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ 27 Ekim’de BluTV’de!