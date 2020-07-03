'Saygı-Bir Ercüment Çözer' dizisinin çekimleri başladı!

Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren ekip, sonbaharda seyirciyle buluşmak üzere çekimlere başladı. Nejat İşler’in, Behzat Ç.'nin anti kahramanı Ercüment Çözer olarak yeniden sete döndüğü, Miray Daner ve Boran Kuzum’un ikinci kez ortak projede buluşturan dizi seyirciye ekran başında gerilim ve romantizmi aynı anda yaşatacak.Son yıllarda başarılı projelere imza atan BluTV’nin Inter Medya yapımcılığında seyirciye sunacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ duyurulduğu günden bu yana büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye’de bir fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hikayesini kendi şehri olan İstanbul’da izleyeceğimiz dizinin senaryosu, ‘Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi’nin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in kaleminden çıkarak Ali Taner Baltacı rejisiyle buluşuyor.