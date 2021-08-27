Saygı'dan ses getiren ikinci tanıtım!

‘Saygı’nın geçtiğimiz yıl ilk sezonu seyirciyle buluşmuştu. İçinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Savaş (Boran Kuzum) ve Helen’in (Miray Daner) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılagelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesini konu alan dizinin ilk sezonu, nefes kesen bir sezon finaliyle sona ermişti.Sürükleyici hikayesi ve hafızalara kazınan karakterleriyle ses getiren, oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya ve Damla Sönmez gibi başarılı oyuncuların da katıldığı ‘Saygı 2’nin dünyası, hikayeye dahil olan yeni karakterlerle farklı bir havaya bürünecek. Yeni sezonda Ercüment, Savaş ve Helen değişimleriyle izleyicileri şaşırtırken, Ercüment Çözer için beklenmedik ve sarsıcı bir hesaplaşma dönemi başlayacak. Ercüment'in kalbinin kapılarını araladığını gördüğümüz yeni sezon izleyicileri beklenmedik gelişmelerle yüzleştirecek.Merak uyandıran ilk tanıtımın ardından yeni sezona dair daha fazla ipucu gördüğümüz ikinci tanıtım dinamik yapısı ve aksiyon sahneleri ile izleyicilere heyecanlı ve tatmin edici bir senaryo ile sinematografi vaadinde bulunuyor. Savaş'ın Ercüment Çözer Tedavi Merkezi'ndeki görüntüleri akıllarda soru işaretleri yaratırken yeni bir düzenin kuruluyor olduğunu öğrendiğimiz ikinci tanıtımdaki karakterlerin bu düzen içerisindeki yeni rolleri herkes için merak konusu.Nejat İşler, Miray Daner, Boran Kuzum, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren, Inter Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.Heyecanla beklenen ‘Saygı 2’, yeni karakterleri ve yeni maceralarıyla yakında yalnızca BluTV’de seyirciyle buluşacak.