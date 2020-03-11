Sebebini Ahu Yağtu açıkladı: "Doktorum izin vermiyor"

Başrollerini Burcu Kara, Ahu Yağtu, Gökçe Özyol ve Bülent Alkış gibi ünlü isimlerin paylaştığı ‘Karanlıkta Komedi’ ekibi, geçtiğimiz gün oyun öncesi objektiflerin karşısına geçti.Prömiyeri geçtiğimiz hafta yapılan oyun sırasında Ahu Yağtu düşüp sakatlanmıştı.Bu nedenle 1,5 ay boyunca oyunda kadro dışı kalan Yağtu, gösteri öncesi arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Tedavisi devam eden ve 1,5 aylık süre zarfı için rolünü oyuncu Özge Ünlütezcan’a devreden Yağtu; “Prömiyerde düştüm ve sakatlandım. Üç ay çok yoğun prova yaptık, çok emek verdik ve tam oyun başlayacak, ben sakatlandım. Yine de buradayım, arkadaşlarımı yalnız bırakamadım. Oyun çok hareketli olduğu için doktorum sahneye çıkmama izin vermiyor. Ancak günlük ihtiyaçlarım kadar hareket yapabiliyorum. Tedavim biter bitmez sahnede olacağım” dedi.