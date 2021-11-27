Şebnem Bozoklu: “Çok güzel sinirlenirim”

Hakan Gence, Youtube kanalında yayınlanan programında bu hafta Şebnem Bozoklu’yu ağırladı. Ünlü oyuncu, Gence’ye kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.“Hep pozitif değilim. Ama hayatın tadını çıkarma konusunda çok ısrarcıyım. Bildiğimiz kadarıyla bir tane var, onu da elimden geldiğince eğlenerek geçirmek istiyorum” diyen Bozoklu, tembelliğin kendisini çok sinirlendirdiğini anlattı, “Çalışkan biriyim. ‘Yeni bir şey bitirdim, biraz bekleyeyim’ gibi bir mantığım yoktur” dedi. Bozoklu, sözlerini “Çok güzel sinirlenirim. Tanıkları da var. Bazen bir şeyler yolunda gitmez, sinirlenmek gerekir” diye tamamladı.Gazeteci Kanat Atkaya’yla evliliğini de anlatan oyuncu, “Çok küçük yaşlardan beri hayran olduğum, yazılarını hiç kaçırmadan takip ettiğim biriyle hayat beni yıllar sonra karşılaştırdı. Kendimi onun yanında iyi, kendim gibi hissediyorum. Herhalde bu da karşılıklı oldu ki ilişkimiz iyi gitti” dedi.