Şebnem Demir'in tatil keyfi: Kafamı dinleyeceğim

Ünlü iş insanı Şebnem Demi,r Bodrum'un sakinleşmesi ile Türkbükü'nde yorgunluk atıyor.

25.09.2021 19:23 Sosyete

Şebnem Demir'in tatil keyfi: Kafamı dinleyeceğim Cemiyet hayatının başarılı iş kadını Şebnem Demir Bodrum'un sakinleşmesi ile Türkbükü'nde yorgunluk atıyor.

Cemiyet hayatının sevilen ismi ünlü iş kadını Şebnem Demir, Bodrum tatilinde İstanbul'un kalabalık havasından kaçıp yorgunluk atıyor.


Yeni sezon öncesi kısa bir tatil keyfi yapıp iyi bir enerji ile dönmeyi hedefleyen Şebnem Demir'in keyfi bir hayli yerinde idi.
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