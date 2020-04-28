Şebnem Hassanisoughi: "Elbet buluşacağız"

‘Vatanım Sensin’, ‘Poyraz Karayel’, ‘Kayıp Şehir’ gibi birçok başarılı televizyon projesinde ve ‘Siyah Karga’, ‘Bulantı’, ‘Eve Dönüş-Sarıkamış’ gibi dikkat çekici sinema projelerinde yer almış ödüllü oyuncu Hassanisoughi’nin ilk müzik çalışması olan ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ 24 Nisan Cuma günü tüm müzik platformlarında yayınlandı. Başarılı oyuncu şarkıyı seslendirmeye karar vermesini ve onun için önemini şu şekilde dile getirdi:“Çocukluğumdan beri belleğimde yer eden, kendi kendime söylemeyi her zaman çok sevdiğim bu şarkıyı artık başkalarıyla da paylaşmak istedim. 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' senelerce, duygularını incelikli bir zarafetle kabullenmenin, sıcaklığın, özlemin, tutkunun kudretini taşımış sanki ve bunu paylaşmanın bize iyi gelmesini umuyorum.”LU Records’tan yayınlanan şarkının video klibi de karantina sürecinde evde, Hassanisoughi’nin eşi Ahmet K Bilgiç ile beraber çekildi. Video Hassanisoughi’nin youtube kanalından yayına girdi.