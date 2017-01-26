Sebzelerle güzelleşin!

Tükettiğiniz besinlerin cildinize ne gibi etkileri olabileceğini biliyor muydunuz?

Güzellik - 26 Ocak 2017 22:19

Biz kadınlar için, cildimizin görünümü çok önemlidir. Bizleri mutsuz edebilecek cilt lekeleri, sivilceler, kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileri ancak iyi bir bakımla engellenebilir.



Dış görünüm açısından da son derece önemli olan cilt güzelliği, tüketilen besinler ile doğrudan doğruya orantılıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri orantılı bir şekilde alması durumunda, yaşlanmaya karşı cilt korunmuş olacağı gibi; sivilce ya da akne gibi oluşumların da önüne geçilecektir.



Cildinize iyi gelecek sebze ve meyveler; Portakal, yumurta, havuç, domates ve tüm yeşil sebzeler... C vitamini deposu olan tüm yiyecekleri özenle tüketmeye gayret edin ki cildinizin tazeliği uzun yıllar korunabilsin.

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