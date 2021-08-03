Seçil Gür: İçimdeki ateş sönmüyor!

Kendisi gibi şarkıcı olan Serdar Ortaç'la ilişkisi sona eren Seçil Gür, Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir devam eden yangınlardan dolayı kahrolduğunu söyledi.

03.08.2021 21:53 Magazin

Seçil Gür: İçimdeki ateş sönmüyor! Seçil Gür, "10 yıldır evimde TV yok. Medyada yangın fotoğraflarını gördükçe, o ağaçları, hayvanları ve insanları düşündükçe ağlıyorum. Acı eşiğim çok düşük. İçimdeki ateş sönmüyor" dedi.

"BU DÜNYANIN KÜÇÜK KIZIYIM"
Posta gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki şarkıcı, "Kendi hayatımın güçlü kadınıyım ancak bu dünyanın küçük kızıyım" ifadelerini kullandı.

[Kaynak: posta.com.tr]
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