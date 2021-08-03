Seçil Gür: İçimdeki ateş sönmüyor!

Seçil Gür, "10 yıldır evimde TV yok. Medyada yangın fotoğraflarını gördükçe, o ağaçları, hayvanları ve insanları düşündükçe ağlıyorum. Acı eşiğim çok düşük. İçimdeki ateş sönmüyor" dedi.Posta gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki şarkıcı, "Kendi hayatımın güçlü kadınıyım ancak bu dünyanın küçük kızıyım" ifadelerini kullandı.[Kaynak: posta.com.tr]