Seçil Gür, "10 yıldır evimde TV yok. Medyada yangın fotoğraflarını gördükçe, o ağaçları, hayvanları ve insanları düşündükçe ağlıyorum. Acı eşiğim çok düşük. İçimdeki ateş sönmüyor" dedi.
"BU DÜNYANIN KÜÇÜK KIZIYIM"
Posta gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki şarkıcı, "Kendi hayatımın güçlü kadınıyım ancak bu dünyanın küçük kızıyım" ifadelerini kullandı.
[Kaynak: posta.com.tr]
Seçil Gür: İçimdeki ateş sönmüyor!
Kendisi gibi şarkıcı olan Serdar Ortaç'la ilişkisi sona eren Seçil Gür, Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir devam eden yangınlardan dolayı kahrolduğunu söyledi.
03.08.2021 21:53 Magazin