Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...

Bugün 2. Sayfa programına şarkıcı Seçil Gür konuk oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl Serdar Ortaç ile aşk yaşan Gür, samimi açıklamalarda bulundu. ‘Serdar’la zor zamanlar geçirdik’ diyen ünlü şarkıcıdan bir de itiraf geldi: Chloe üzülmesin diye evden fotoğraf paylaşmadım!Beşiktaş için söyledikleri Serdar’ın yaptığı hatalardan biri… Büyük bir star Serdar keşke bunları yapmasa da insanların ağzına laf vermese!Serdar bir marka, tartışmaya kapalı bir durum. Devamlılığı için silkelenmesi gerektiğini düşünüyorum.İnsan komşusuna bile bu üslupla yaklaşmaz… ‘Camide dilenci’ tabiri komşusunun yüzüne bile söylerken mahcubiyet duyar. Onlarca bestesi olan bir insan… Bu söz Serdar’a söylendiği için değil tepkim bu üsluba, yanlış bence…Serdar bir buçuk yıl boyunca çok zor günler geçirdi. İkimiz de öyle maddi manevi zorlandık…Aramızda yemekten başka maddi manevi hiçbir katkımız olmadı. Kimin kartında para varsa yemeği o ısmarlıyordu. Bir buçuk yıl birbirimize yol arkadaşlığı yaptık.Ben sekiz yıl ona hanımlık yapmış bir insanın ‘Serdar sayesinde meşhur oldu’ lafından çok rahatsızlık duyuyorum. Bu kadın onun eşiydi sekiz yıl boyunca…Bizim ilk ilişkiye başladığımız zaman çıkan Haberler ‘Serdar Ortaç kendisi gibi şarkıcı Seçil Gür ile sevgili oldu’ yazılıyordu. Sonra şöyle oldu ‘Serdar Ortaç ve sevgilisi…’ Ben daha öncesinden zaten tanınan bir isimdim, Serdar’la meşhur olmadım ki...