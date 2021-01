Seçkin Özdemir: "Benim için büyük şans"

‘Kuruluş Osman’da Bizans komutanı Flatyos karakterini canlandıran Seçkin Özdemir diziyle ilgili düşüncelerini "O dönem hem dünya tarihi için hem Türk tarihi için çok önemli bir dönem. Çünkü 1200’lerin sonlarında Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla birlikte uzun bir süre dünyaya hükmeden bir imparatorluktan bahsediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmadan önceki sürecini anlatan ve kurulduktan sonra devam edecek olan bir hikaye. Bu hikaye içerisinde bir karakter olarak yer almak benim adıma çok özel bir duygu. Bir Bizans komutanı olan Flatyos’u canlandırıyorum. Bu bir oyuncunun kariyerinde her zaman denk geleceği bir karakter değil. Bir Bizans komutanını oynamanın her zaman fırsatını yakalayamazsınız. O sebeple benim için çok özel bir yerde duran bir karakter ve bir iş oldu. Bunun haricinde çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Ben bu sene dahil oldum. Dışarıdan dahil olduğumda ekibin tecrübesi benim de motivasyonumu hem artırdı hem de işe adaptasyonumu hızlandırdı" sözleriyle anlattı.Oyunculuk kariyerinde büyük bir şans olarak değerlendirildiği karakteri hakkında “Flatyos, önden fikir yürütebileceğiniz, kafanızda kurgulayabileceğiniz bir karakter değil. O yüzden önce onu bulmak, çözmek gerekti. Önce dünyaya hakim olmak istedim. Böyle bir savaşçı var. Acaba Roma’da, Bizans’ta nasıl bir dünya içerisindeler, nasıl bir sistem içerisindeler önce onu çözmeye çalıştım. Bizans’la ilgili dökümanlar okudum, kaynak araştırdım, belgeseller izledim. Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey’in de önerdiği bazı kaynaklar vardı; onları da okudum, araştırdım. Şu an Roma İmparatorluğu dünyasına hakim konumdayım. Senaryo elime geldiğinde Bizans tarafında dönen diplomatik ve bürokratik tüm mevzulara hakimdim. Bunu oturttuktan sonra artık geriye atmosferi hissedip, adamı içine yerleştirmesi kaldı" şeklinde konuşan Özdemir, hazırlık sürecine dair çalışmalarından söz etti.Özdemir, Flatyos karakterinin savaşçı kişiliğinin baskın olduğunu söylerken "Hocalarla oturup ‘Flatyos’u nasıl hareket ettirebiliriz’i konuştuk. Eğitimler devam ederken ben de kendi yorumumu kattım. Bunların hepsinin birleşiminden bir Flatyos çıktı ortaya. Oynamaktan çok keyif aldığım bir adam. Şekillendirip çeşitlendirebileceğin bir karakter. Cesur ve aşırı milliyetçi. Bir kişisel motivasyonu var, bir de Roma’ya ait bir motivasyonu var. Babası, Ertuğrul Bey tarafından öldürülünce kişisel motivasyonu intikam oluyor. Roma tarafından da milliyetçi bir motivasyonu var. Ben oynarken Flatyos’un odağına her zaman savaşçılığını koydum. Komutan olmasına rağmen her zaman tam bir savaşçı gibi hareket ediyor. İzlerken tahmin edemeyeceğiniz bir karakter çünkü her an her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip. Galip de oluyor mağlup da" diyerek Flatyos’un iniş ve çıkışlarından heyecanla söz etti.En çok etkilendiği sahneyle ilgili soruya ise: "Unutamamadığım çok sahne var çünkü çok enteresan anlar canlandırıyoruz. Şimdiden Flatyos karakterini ayrı bir yere koydum. Çekilen sahneler içinde ikinci bölümünde, Ertuğrul Bey’in karşısında otururken hayalimde onu bıçakladığım bir sahne vardı. Hem işin çok başıydı ve sahne çok ağır bir sahneydi. Bu sebeplerden dolayı unutamadığım, ayrı bir sahne olarak yerini aldı" şeklinde yanıt verdi.Yol arkadaşı Nikola ile ilişkilerinin seyirci tarafından sevilmesinden memnuniyetini dile getiren Seçkin Özdemir: "Nikola ve Flatyos değişik bir ikili oldu, ben de seviyorum. Erkan Avcı ile bu proje öncesinde tanıştım ve gayet iyi anlaştık. O elektrik oynadığımız karakterlere de yansıdı. Nikola-Flatyos’u güzel taşıdığımızı düşünüyorum. Hedefleri ortak olduğu için temel noktalarda çok iyi anlaşıyorlar. Anlaşamadıkları noktalar olsa da onları ayrışacak noktaya getirmiyor. Nikola da savaşmak istiyor, Nikola da Osman ve Kayıları bitirmek istiyor. Flatyos’la ortak bir kenetlenme söz konusu oldu. Seyircimize de teşekkür ediyorum, bizi ikili olarak sevdilerse ne mutlu bize!" ifadeleriyle iki arkadaşın ortak gayelerinden bahsetti.Projede yer almaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Özdemir, "Tarihte çok kritik bir dönemi anlatıyoruz. Tabii ki bunu anlatırken hikayeleştiriyoruz. Bir dizi yapıyoruz tabii bir dramaturjisi, bir akışı olması. Osmanlı’nın kuruluşuna götürürken hikayelerle birlikte akıtmamız lazım. Ben oyuncu olarak içinde bulunmaktan mutluyum. Umarım böyle güzel devam eder. Seyirciden bize gelen motivasyonu işimiz için harcamaya devam edeceğiz."