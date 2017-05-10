Seçkin Özdemir ekranlara geri mi dönüyor?

Magazin - 10 Mayıs 2017 21:05

Ünlü oyuncu Seçkin Özdemir ekranlara geri dönüyor.Yönetmen Barış Yöş sosyal medya hesabından Ateş Böceği dizisinin başrolünde Seçkin Özdemir ile birlikte çalışacağını açıkladı.Yakışıklı oyuncuya başrolde Gülper Özdemir'in eşlik edeceği belirtiliyor. Seçkin Özdemir, son olarak Star TV'de ekrana gelen ve final yapan "Kiralık Aşk" dizisinde rol almıştı.