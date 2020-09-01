Seçkin Özdemir, Kuruluş Osman'a dahil oldu!

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine devam eden ve yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ‘Kuruluş Osman’ güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.