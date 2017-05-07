Eski eşi Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural’la yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Seçkin Piriler geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattı.
Piriler’in yaklaşan yaz mevsimi öncesi özel bir hastanede göğüs estetiği yaptırdığı ve karın gerdirme ameliyatı olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberturk.com
Seçkin Piriler ameliyat masasına yattı
Seçkin Piriler geçtiğimiz günlerde estetik yaptırmak için ameliyat masasına yattığı iddia edildi.Magazin - 07 Mayıs 2017 20:40
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