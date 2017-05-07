Seçkin Piriler ameliyat masasına yattı

Magazin - 07 Mayıs 2017 20:40

Eski eşi Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural’la yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Seçkin Piriler geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattı.Piriler’in yaklaşan yaz mevsimi öncesi özel bir hastanede göğüs estetiği yaptırdığı ve karın gerdirme ameliyatı olduğu öğrenildi.Kaynak: haberturk.com