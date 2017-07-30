Seçkin Piriler kötü günleri geride bıraktı, aşkı buldu.
Kaan Tangöze’yle evliliği olaylı şekilde noktalanan Seçkin Piriler, mutluluğu Özgür İnal’da buldu. Piriler ve bir dönem Nurgül Yeşilçay’la yaşadığı aşkla gündemde olan İnal, önceki gün Bebek trafiğinde görüntülendi. Muhabirleri fark edince panik yaşayan Piriler’in 2 aydır İnal’la görüştüğü öğrenildi.
Çiftin, İnal’a ait Nişantaşı’ndaki güzellik merkezinde tanıştığı da gelen haberler arasında.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Seçkin Piriler yeni aşkını buldu!
Kaan Tangöze’yle evliliği olaylı şekilde noktalanan Seçkin Piriler, yeni aşkını buldu!Magazin - 30 Temmuz 2017 10:00
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