Önceki akşam Asmalımescit'teki Klein Garden'a arkadaşlarıyla giden Seçkin Piriler'in keyfi yerindeydi.. Piriler, siyah çiçek desenli ve sarı mini eteğiyle dikkat çekti.
Seçkin Piriler'in yüzü gülüyor!
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'den ayrıldıktan sonra zor günler geçiren Seçkin Piriler'in yüzü gülüyor.Magazin - 21 Temmuz 2017 17:38
Ünlü manken Seçkin Piriler kötü günleri geride bıraktı.
Önceki akşam Asmalımescit'teki Klein Garden'a arkadaşlarıyla giden Seçkin Piriler'in keyfi yerindeydi.. Piriler, siyah çiçek desenli ve sarı mini eteğiyle dikkat çekti.
Önceki akşam Asmalımescit'teki Klein Garden'a arkadaşlarıyla giden Seçkin Piriler'in keyfi yerindeydi.. Piriler, siyah çiçek desenli ve sarı mini eteğiyle dikkat çekti.
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