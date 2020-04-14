Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı yayına devam ediyor. Toplam üç yorumcunun yer aldığı Söylemezsem Olmaz programının yorumları Bircan bali, seren Serengil ve Seda Akgül'den oluşuyor. Fakat Seda Akgül'ün programda yer almaması merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz izleyicileri ise 'Seda Akgül neden yok' sorusuna cevap aramaya başladı. Seda Akgül ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.Seda Akgül sosyal medya hesabı içerisinden konu ile ilgili açıklama yaptı:Akgül açıklamasında "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum.Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. "(Kaynak: milliyet.com.tr)