Sunucu Seda Akgül şiş ayak bileğinin fotoğrafını paylaştı takipçileri şaşırdı.
Sunucu Seda Akgül’ün ayağı fena bir halde şişti. Ayağının şiş görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaşan Seda Akgül, ayak bileğinin görüntüsünün altına; “Sizce bu kırık mı, çıkık mı, çatlak mı? Doktara gidiyorum. Bahislere açığım” notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.
Seda Akgül takipçilerini paylaşımıyla şaşırttı
Güzel sunucu Seda Akgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.Magazin - 02 Mayıs 2017 20:45
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