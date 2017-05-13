Seda Akgül'ün havuzda kitap okuma keyfi!

Magazin - 13 Mayıs 2017 22:40

Güzel sunucu Seda Akgül, Antalya'da tatil yapıyor. Akgül, havuzda kitap okurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.İlk paylaşımının altına, "Havuzda yüzemiyorsam, ayağım alçıdaysa, ben de kitabımı okurum.." notunu düşerken diğer paylşamınının altına da "Bu kitap bitecek kararlıyım.... Ah bir de ayak alçıda olmasaydı" diye yazdı.Ayağındaki alçının çıktığını gösteren bir fotoğraf paylaşan Seda Akgül, "Alçı çıktı bot giyildi... Tatile devam!!" notunu yazarken diğer paylaşımının altına da "Çook şükürrr. Tatilde alçı feci bişeymiş!!!" notunu yazdı. Paylaşımlarını yoruma kapatan Akgül'ün foroğraflarına beğeni yağdı.