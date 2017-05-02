Selda Bağcan dünyaya açıldı!

UNIVERSAL Music Publishing Group, usta sanatçı Selda Bağcan ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.

Kültür-Sanat - 02 Mayıs 2017 12:19
Selda Bağcan dünyaya açıldı!
46 yıllık sanat hayatının son döneminde kendi tarzı içerisinde başka hiçbir sanatçının ulaşamadığı bir global ilginin odağı haline gelen ve Avrupa, ABD ve Avustralya'da da konserler veren Türk müzik tarihinin usta yorumcularından Selda Bağcan'ın eserleri tüm dünyada tek yetkili olarak Universal Music Publishing Group tarafından temsil edilecek.

Universal Music Publishing Türkiye Genel Müdürü Selim Serezli, anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türk müziğinin uzun zamandır dünyanın her köşesinde hayranlık uyandıran en önemli yorumcularından biri olan Selda Bağcan ile yapmış olduğumuz anlaşma bizim için büyük gurur kaynağı oldu. Uluslararası şöhret sahibi birçok önemli sanatçının da inanılmaz övgülerle bahsettiği değerli sanatçımızın altına imza attığı eserlerle ilgili olarak diğer ülkelerdeki ofislerimizle birlikte verimli çalışmalara imza atacağımızı umuyoruz" ifadesini kullandı.

KAYNAK: DHA
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