Seda Bakan, 8 aylık kızını hala emzirdiğini açıkladı!

Geçen yıl ağustos ayında kızı Leyla’yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Bakan, hala emzirdiğini açıkladı. 2. Sayfa programına açıklamalarda bulunan Bakan “Leyla’yı hala emziriyorum ve hiç mama vermedim. Tüm programımızı kızımıza göre yapıyoruz. Bebeğimi akşamları yanımda yatırıyorum. Uyku düzenim alt üst oldu. Annelik inanılmaz zormuş. Büyük iş. Ağladığım zamanlar oldu” dedi.“Doğumdan 15 gün sonra yorgunluk ve uykusuzluktan evde birileri geziyor sandım” diyen oyuncu, halüsinasyon görmeye başladığını ama şimdi daha iyi olduğunu da söyledi… Bakan şöyle devam etti: “Kritik günlerden geçiyoruz. Hazıra dağ dayanmaz. Birçok masrafımız var. Korkuyorum. Daha önce panik atak geçirmiştim.”(Kaynak: sozcu.com.tr)