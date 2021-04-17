Seda Bakan: Covid atlatalı 6 ay oldu, hala koku alamıyorum

Son olarak “Mucize Doktor” dizisiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Seda Bakan, spor salonuna giderken görüntülendi.Seda Bakan, spor yapmaktan sıkılınca dans ettiğini söyledi. Altı ay önce korona virüs geçiren ünlü oyuncu hâlâ koku alamadığını belirtti. Kızı Leyla’dan kaçıp spora geldiğini anlatan Seda Bakan kısa bir süre kapıda kaldı.