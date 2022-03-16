Seda Bakan, Dubai tatiline çıktı!

Seda Bakan, kış ortasında yaz tatili yapmak için kız arkadaşları ve kızı Leyla’yla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gitti. Güzel oyuncu tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

16.03.2022 19:00 Magazin

Seda Bakan, Dubai tatiline çıktı! Seda Bakan, kız arkadaşları ve kızı Leyla’yla birlikte Dubai tatiline çıktı. Oyuncunun müzisyen eşi Ali Erel’in işleri nedeniyle tatile katılamadığı öğrenildi. İstanbul’da uzun süren kıştan sıkılan anne-kız, deniz sezonunu böylece erken açmış olacak.

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