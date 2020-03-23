Seda Bakan: "Temizliği sevdiğimi bilirsiniz..."

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarına uyan ünlü isimler yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Son olarak Seda Bakan elinde temizlik sopası ve kucağında kızıyla çektiği bir görüntüyü Instagram'dan paylaştı. Oyuncu yaptığı paylaşımın altına ise şu notu yazdı:"Temizliği sevdiğimi bilirsiniz... Bugün 10. Günümüz temizliğimizi yapıyoruz ve evde kalıyoruz"İşte o görüntü: