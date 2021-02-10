Seda Bakan’dan 'Leyla' paylaşımı!

2014 yılında Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan Bakan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.35 yaşındaki Seda Bakan, kızı Leyla ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun, "Güneşli günler" notunu düştüğü gönderisi 46 binden fazla beğeni aldı.