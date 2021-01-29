Seda Bakan’dan Shakira dansı...

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira gibi dans eden oyuncunun performansı beğeni topladı. Seda Bakan'ın videosuna binlerce beğeni gelirken altı yorumlarla doldu.İşte Seda Bakan'ın dansına gelen bazı yorumlar.."Çok iyi""Harikasın""Biraz daha uzun olsaydı""Aynısı olmuş çok güzel""Güzel dans"İşte Seda Bakan'ın dansı: