Seda Bakan'ın kızına yaptığı mütavazı kutlama sosyal medyayı salladı!

Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Bakan ve Erel’in kızı Leyla 1 yaşına bastı. Çift, aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kızlarının doğum gününü kutladı.Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri “İyi ki doğmuş canım Leyla” notuyla yayınladı.34 yaşındaki Bakan yaptığı paylaşımlarda doğum günü partisinin pastasını kendi elleriyle yaptığını açıkladı.Seda Bakan'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncunun borcamda kendi elleriyle yaptığı bir pastayla mütevazı bir şekilde kızının doğum gününü kutlaması takdir topladı.İşte yazılanlar: