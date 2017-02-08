Seda Demir: İlhan Mansız'a aşıktım

Survivor'dan geçen hafta elenen Seda Demir bombayı patlattı: 'İlhan Mansız'a aşıktım'

Magazin - 08 Şubat 2017 14:59
Seda Demir: İlhan Mansız'a aşıktım
'Survivor 2017' yarışmasına Ünlüler takımında ilk veda eden isim olan oyuncu Seda Demir, aynı takımda yer aldığı eski milli futbolcu İlhan Mansız için bir itirafta bulundu.

İlhan Mansız'la yaşadığı tartışmalar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Seda Demir, "İlhan'la tartıştık, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özrünü kimse duymadı. Orada hatalı olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiği bir futbolcuydu. Ben 18 yaşında İlhan'a aşıktım"dedi.

Seda Demir, ayrıca İlhan Mansız'ın yanı sıra bir diğer eski futbolcu Serhat Akın'a da çok kırgın olduğunu açıkladı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Doğum kilolarını nasıl verdi?
  • "Zıkkım için" dedi, restini çekti!
  • Emrah'ın kızının ismi belli oldu
  • Gönlünden 150 TL koptu!
  • "İyi Günde Kötü Günde" Çelik
  • Günü bir kez daha değişti!
  • İtalya'da Serkan Çayoğlu fırtınası!
  • İranlı güzelden Özçivit'e sitem!
  • Ayşe ile Ece'nin büyük kavgası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • Alina Boz'a sevgilisi Burak Yörük'ten yardım...
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!
  • Emrah'ın kızının ismi belli oldu
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e sitem!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!