'Survivor 2017' yarışmasına Ünlüler takımında ilk veda eden isim olan oyuncu Seda Demir, aynı takımda yer aldığı eski milli futbolcu İlhan Mansız için bir itirafta bulundu.
İlhan Mansız'la yaşadığı tartışmalar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Seda Demir, "İlhan'la tartıştık, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özrünü kimse duymadı. Orada hatalı olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiği bir futbolcuydu. Ben 18 yaşında İlhan'a aşıktım"dedi.
Seda Demir, ayrıca İlhan Mansız'ın yanı sıra bir diğer eski futbolcu Serhat Akın'a da çok kırgın olduğunu açıkladı.
Seda Demir: İlhan Mansız'a aşıktım
Survivor'dan geçen hafta elenen Seda Demir bombayı patlattı: 'İlhan Mansız'a aşıktım'Magazin - 08 Şubat 2017 14:59
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