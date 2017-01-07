Onur Tuna ile güzel bir ilişkisi olan Güven'e özel hayatıyla ilgili sorular soruldu. Güzel yıldız sorulara, “Her şey yolunda, çok mutluyum” diyerek cevap verdi.
Seda Güven: Çok mutluyum!
Güzel oyuncu Seda Güven önceki gün görüntülendi.Magazin - 07 Ocak 2017 17:13
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