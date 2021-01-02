Seda Güven'den bebeğiyle ilk paylaşım!

2019 yılında iş insanı Ali Güzel ile nikah masasına oturan Seda Güven, geçtiğimiz aylarda anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Kasım ayında bir erkek bebek dünyaya getiren Güven, oğluna Ali Yiğit adını vermişti.Daha önce oğluyla paylaşım yapmayan güzel oyuncu, yeni yılda ilk kez Ali Yiğit'le fotoğraf paylaştı. Kucağında bebeğiyle şömine önünde poz veren Güven, paylaşımına; "En yeni yılımız" notunu düştü.