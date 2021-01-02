2019 yılında iş insanı Ali Güzel ile nikah masasına oturan Seda Güven, geçtiğimiz aylarda anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Kasım ayında bir erkek bebek dünyaya getiren Güven, oğluna Ali Yiğit adını vermişti.
İLK KEZ PAYLAŞTI
Daha önce oğluyla paylaşım yapmayan güzel oyuncu, yeni yılda ilk kez Ali Yiğit'le fotoğraf paylaştı. Kucağında bebeğiyle şömine önünde poz veren Güven, paylaşımına; "En yeni yılımız" notunu düştü.
Seda Güven'den bebeğiyle ilk paylaşım!
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seda Güven, kasım ayında bebeğini kucağına almıştı. Güven, minik oğluyla verdiği pozu ilk kez paylaştı.
02.01.2021 19:14 Magazin