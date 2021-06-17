Seda Sayan da geri adım attı!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı..."
Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok cevap: "Evdeki masum kıza..."
Kavgaya Seren Serengil de dahil oldu!
ÖZÜR DİLEDİ!
Ortalığı karıştıran bu açıklamaların ardından iki tarafta geri adım attı. Önce Mehmet Ali Erbil, “Seda benim canımdır kardeşimdir… Oğlu oğlumdur… O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda’dan da Oğulcan’dan da… Aramıza da kimse giremez, girmesin" diyerek özür diledi.
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!
SEDA SAYAN DA GERİ ADIM ATTI
Bu açıklamanın ardından Seda Sayan da bir paylaşımda bulunarak yanlış ifade kullandığını belirtti ve "Öfkeyle aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim" dedi.