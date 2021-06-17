Seda Sayan da geri adım attı!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı..."

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok cevap: "Evdeki masum kıza..."

Kavgaya Seren Serengil de dahil oldu!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!

Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı" sözlerine sinirlenmiş ve “Tuğba (Coşkun) ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" diye yanıt vermişti.Ortalığı karıştıran bu açıklamaların ardından iki tarafta geri adım attı. Önce Mehmet Ali Erbil, “Seda benim canımdır kardeşimdir… Oğlu oğlumdur… O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda’dan da Oğulcan’dan da… Aramıza da kimse giremez, girmesin" diyerek özür diledi.Bu açıklamanın ardından Seda Sayan da bir paylaşımda bulunarak yanlış ifade kullandığını belirtti ve "Öfkeyle aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim" dedi.