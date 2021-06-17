Seda Sayan da geri adım attı!

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü. İddiayı reddeden Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı. Ardından Seda Sayan da yanlış anlaşıldığını söyledi.

17.06.2021 16:23 Magazin

Seda Sayan da geri adım attı! Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı" sözlerine sinirlenmiş ve “Tuğba (Coşkun) ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" diye yanıt vermişti.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı...

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı..."



Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok cevap:

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok cevap: "Evdeki masum kıza..."



Kavgaya Seren Serengil de dahil oldu!

Kavgaya Seren Serengil de dahil oldu!



ÖZÜR DİLEDİ!

Ortalığı karıştıran bu açıklamaların ardından iki tarafta geri adım attı. Önce Mehmet Ali Erbil, “Seda benim canımdır kardeşimdir… Oğlu oğlumdur… O da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda’dan da Oğulcan’dan da… Aramıza da kimse giremez, girmesin" diyerek özür diledi.


Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!




SEDA SAYAN DA GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamanın ardından Seda Sayan da bir paylaşımda bulunarak yanlış ifade kullandığını belirtti ve "Öfkeyle aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim" dedi.

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