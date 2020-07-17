Seda Sayan, Günay konserini iptal etti!

Seda Sayan bu akşam Günay Restaurant'ta vereceği konserini iptal etti. Ünlü sanatçı kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek bu kararı aldığını söyledi. İptal kararını sosyal medyadan duyuran Sayan paylaşımına şu açıklamayı yazdı:"Verilen sözler yerine getirilmediği için Bu akşamki Günay konserimi İPTAL ettiğimi sevdiklerime duyurumdur."