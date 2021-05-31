Seda Sayan ile Demet Akalın arasında neler oldu?

Alişan ile Demet Akalın'ın birlikte sundukları sabah programı yayından kaldırıldı. Kalkan programın yerine ise Seda Sayan'ın yeni bir programa başlayacağı duyuruldu. Demet Akalın haberi alır almaz Sayan'ı takipten çıkardı ve engelledi.Bunun üzerine Seda Sayan bir video yayınlayarak "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.Sayan'ın bu sözlerine Akalın sert çıktı: “21 Mayıs’ta ‘Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere ben canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Cuma program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez... Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler.”Alişan partneri Demet’in bu mesajını sayfasında paylaştı.Seda Sayan’a ilk destek eski aşkı Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, “Reytingte ilk 200’e giremedin. Ne kadar ekmek o kadar reyting” diyerek Demet Akalın'a yüklendi.Daha sonra Songül Karlı devreye girdi. “Kimsenin ekmeğiyle oynamadım” diyen Seda Sayan’a “Bilmez miyim” diye imalı yanıt verdi.Yıllar önce “Seda benim ekmeğimle oynadı” diyen Lerzan Mutlu atak yaptı. Yalan söyleyince burnu uzayan Pinokyo fotoğrafı paylaştı. Sayan’a gönderme olarak algılanan bu kareye Demet gülücük ve alkış emojisi bıraktı.