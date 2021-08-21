Seda Sayan: "Kolaysa Oprah burada program yapsın!"

“Gel Günaha Girelim” cover çalışmasıyla Alper Atakan’ın albümünde yer alan Seda Sayan, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu. Kahkaha dolu programda Sayan, samimi açıklamalarda bulundu. “Uzun zamandır şarkı çıkarmıyordum. Özgür Aras’a ben Los Angeles’dayken aradı ve gel şarkı okuman lazım dedi. Geldim ve çok iyi bir iş çıktı. Alper Atakan’ın Aranjör albümünde güzel bir işe imza attık.” dedi.Yasemin Şefik’in “Sabahların Sultanı yeniden başlıyor. Sen bizim yerlli Oprah Winfrey’imizsin sanırım” yorumu üzerine Seda Sayan, “Çok teşekkür ediyorum. Bunu bir çok kez duydum. Ancak, kolaysa Oprah, bizim hızlı değişen gündemimizde burada program yapsın” dedi.Müzik listelerinde, rapçilerin ağırlıkta olduğunu anlatan Seda Sayan, “Valla Trendlere girmişiz hem de şu dönemde” diyerek dinleyicilere teşekkür etti. Yasemin Şefik’in “Benim bildiğim Seda Sayan hemen öyle Gel Günaha Girelim demez TC kimlik no ister” espirisi üzerine Sayan; “Tabii ki hayatta demem. Sezen Aksu şarkısı olunca derim. Hatta klipte bana eşlik eden genç arkadaşım, oğlumdan bile yaş olarak küçük. İlk başta istemedim. Sette gördüm. Olmaz öyle şey dedim. Sonrasında onun kısmetiymiş bu klipte oynamak deyip, çekime devam ettik.” açıklamasında bulundu.