Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Balonlar Oğulcan Engin'den mi?
Ezgi Eyüboğlu'nu Seda Sayan da beğenmiş!
Bu arada Ezgi Eyüboğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılmış ve burada 'Masum Değiliz' şarkısını seslendirmişti. Performansı sonrası güzel oyuncuya Seda Sayan övgü dolu sözler sarf etmişti.
Seda Sayan, Eyüboğlu'na "Sen iyi bir oyuncusun ama bence şarkıcılığın da üstüne git. Bir oyuncu her şeyi yapabilmeli. Şarkı da söyleyebilmeli, dans da edebilmeli, Müzikallerde sahne alabilmeli. Avrupa'da bu iş böyle oluyor. Bence sen bunu başarabilirsin, seni alkışlıyorum" demişti.
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşk mı yaşıyor?
Hadise'yi seçmişti!
Performansı sonucu Ezgi Eyüboğlu, "Kendime yakın hissediyorum" diyerek Hadise'yi seçmişti. Hadise'nin şu sıralar Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşuluyor.