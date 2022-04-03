Seda Sayan, nikah öncesi 'deeplift' yaptırdı!

7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, düğünüyle ilgili detayları, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" diyerek açıklamıştı.Ardından da "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" diyen ünlü şarkıcı, nikah törenine sayılı günler kala soluğu estetik doktorunda aldı.Geçtiğimiz yıllarda 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren, operasyondan birkaç ay sonra da üst dudağını kaldırtan Seda Sayan, bu kez de 'Deeplift' tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. 59 yaşındaki ünlü ismin, o anlarını doktoru, Instagram hesabından yayınladı.