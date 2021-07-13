Seda Sayan sosyal medyanın diline düştü: "Photoshopun ayarı kaçmış"

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, arkadaşları ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu. Sayan'ın paylaşımı olay oldu. Yaptığı photoshopla adeta 20'li yaşlara geri dönen şarkıcının fotoğrafına yorum yağdı.İşte yapılan yorumlardan birkaçı:“Photoshopun ayarı kaçmış, Tanıyamadık, Ne gerek var?...”"Yanındaki Ebru Gündeş'e daha çok benziyor ama Seda Sayan yok!""Fotoğrafta 20'lik nüfusta 62'lik"İşte o kare: