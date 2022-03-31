Seda Sayan: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim!

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten iddialarına yanıt!

Seda Sayan'dan yeni şarkı: "Bak Gör"

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlilik sözleşmesi yaptı mı?

Çağlar Ökten, Seda Sayan'a bir kez de canlı yayında evlenme teklif etti

Seda Sayan, geçtiğimiz hafta İstanbul mücevher fuarında görüntülenmişti. 59 yaşındaki sanatçı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" ifadelerini kullanmıştı.7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturacak olan ünlü şarkıcı, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekmişti.TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına ses kaydı gönderen Seda Sayan, mücevher konusunda sözlerinin çarpıtıldığını ve çok kırgın olduğunu söyledi. Tepkisini dile getiren sanatçı, "Sözlerimin çarpıtılması nedeniyle dün eğlenmek için gittiğimiz mekandan çıkarken basın mensuplarının röportaj yapma isteğine, o kadar kırıldım ki cevap vermedim. 'Bundan sonra sizinle konuşmayacağım. Söylediklerimi çarpıtıyorsunuz' dedim. Gerçekten çok sinirliyim bu konuda" şeklinde konuştu.Seda Sayan, "Altı yıl bir mücevher markasının reklam yüzüydüm. 'Kadınların mücevhere alım gücü kolaylaştı' derken on karatlık taştan bahsetmiyordum. Minicik bir tektaş da var, 20 karatlık, 50 karatlık tektaş da var. Bilmiyor musunuz bunun böyle olduğunu da konuları nerelere getiriyorsunuz. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor mu?" yorumunda bulundu.Sosyal medya gündem olan sözlerine açıklık getiren Sayan, "Markanın reklamlarını da çektiğim için kampanyalar olduğunu, taksitle alınabileceğini söyledim. Anneler Günü, Sevgililer Günü, bayram, yılbaşı kampanyaları var. Bundan sonra hiçbir mikrofona konuşmayacağım. Bu açıklamayı da ilk kez size yapıyorum. Bir daha benden tek laf alabiliyorlar mı? Bitti!" dedi.