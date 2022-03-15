Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlilik sözleşmesi yaptı mı?

Çağlar Ökten, Seda Sayan'a bir kez de canlı yayında evlenme teklif etti

Seda Sayan'dan açıklama geldi: "Benimle ilgisi yok ama..."

Seda Sayan: "Kolaysa Oprah burada program yapsın!"

Ünlü sanatçı Seda Sayan yedinci kez nikah masasına oturuyor. Dün canlı yayında sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığını '14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Bu teklife cevabım ne oldu, merak eden var mı? İnşallah sonsuza kadar evet.' sözleriyle duyuran Seda Sayan düğünü tarihini açıkladı.2. Sayfa programına konuşan Sayan merak edilenleri cevapladı.* Siz sinyali kaçırdınız. Bana ‘aşk defterini kapadınız mı?’ diye sordular. Ben de ‘Kim, neden? 2022’den büyük sürpriz bekliyorum’ dedim. Evliliğe Çağlar beni ikna etmedi ben Çağlar'ı ikna ettim. (gülüyor)* Güzel bir enerji var aramızda, karşılıklı oldu. İstediğimiz buydu çok güvendik…* Beklemediğim anda Sevgililer Günü’nde hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O kadar güvenimi kazandı ki sonsuza kadar evet.* O gün evlilik teklifi beklemiyordum, onu dinlemeye gitmiştim. Gecce bitti herkes gitti, dostlarımız kaldı sadece! O gün aslında büyük telaş yaşanmış, yüzük ölçüler falan… Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar yüzüğü çıkarıp o kadar güzel teklif etti ki çok duygulandım. Konuşması çok güzeldi.* Birbirimizi seçtiğimiz için evliliğe hazırdım ama o an beklemiyordum.* Temmuz’da evlenmeyi düşünüyorduk, öne çektik Mayıs’ta nikah masasındayız.* Yurtdışında konsoloslukta evleneceğiz. Gerisini söylemiyoruz sürpriz olsun.'Daha önce sevgilinizin GBT’sine bakın' diye kadınları uyaran Seda Sayan, evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten’i araştırmadığını söyledi: ‘Çağlar’ın GBT’sine bakmadım o kadar temiz ki araştırmaya gerek yok, kendimi çok şanslı hissediyorum.’59 yaşındaki Sayan, sevgilisiyle arasındaki 25 yaş farkı sorulunca şu cevabı verdi: ‘Yaş farkına takılanlara söylüyorum biz takılmıyoruz onlar da takılmasın… Sevginin, aşkın yaşı rakamları olmaz. 'Akıl yaşta değil baştadır.' Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var. Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz sen gidersin 6 evlilik yaparsın konuşulur bunlar bizim umurumuzda değil.’Gayrimenkul zengini olan ünlü sunucu 'Evlilik sözleşmesi yaptınız mı?' sorusunu ‘Ben bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar’la böyle bir şey yapma durumu yok. Çok güveniyorum kendisine.’ sözleriyle cevapladı.Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.