Seda Sayan'a Sezen Aksu'nun hediyesi!

Prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras'ın üstlendiği söz ve müziği Sezen Aksu, düzenlemesi Erman Arda imzalı 'Düşerim' adını verdiği şarkısını Seda Sayan’ın yeni şarkısı yayınlandı… Sık aralıklarla yaptığı single projeleriyle birçok müzik eleştirmeninden olumlu dönüşler alan Seda Sayan denediği soundlarla da kendinden söz ettirirken bu geleneği yeni şarkısında da bozmadı. Tüm dijital platformlarda aynı anda satışa çıkan Seda Sayan'ın, 'Düşerim' şarkısı kısa sürede listelerde ilk sıraya yükselirken uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulanların da yerini aldı.Sezen Aksu'nun stüdyosunda dizine yattığı bir kareyi instagram hesabından paylaşan Seda Sayan, "Şarkıyı okuttu şu an çok mutlu dinliyor ben de dizine yatarım.' notuyla paylaşmış bu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni almıştı. Seda Sayan, "Halk ozanı Sezen Aksu, şarkıya mest oldu. Sezen, bana 'İşte bunu istiyordum' dedi. Ve onun dediği oldu şarkım çok kısa sürede beğenildi. Gelen tüm güzel yorumlara çok teşekkür ederim' diye konuştu.Sezen Aksu tarafından Seda Sayan'a hediye edilen 'Düşerim' şarkısının kemanları Onno Tunç 'un, kızı Ayda Tunçboyacı tarafından çalınırken projenin fotoğraflarını da Burakhan Paşabeyoğlu çekti.