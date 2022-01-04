Seda Sayan'dan açıklama geldi: "Benimle ilgisi yok ama..."

Hafta içi her gün ekrana gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan programı dün yayınlanmadı. Sabahın Sultanı programına sağlık sorunları sebebiyle ara verildiği öğrenilirken Seda Sayan’ın da koronavirüse yakalandığı iddia edildi.Seda Sayan paylaştığı videoyla konunun kendisiyle ilgili olmadığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Benimle ilgisi yok ama hepimizin dikkat etmesi gerek" dedi.İşte Seda Sayan'ın o açıklaması: