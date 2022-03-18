Seda Sayan'dan Çağlar Ökten iddialarına yanıt!

Seda Sayan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi aldığı Çağlar Ökten ile mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ta dünyaevine girecek. Sürpriz evlilik haberinin ardından magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Ökten hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi.İddiaya göre; ünlü şarkıcı, 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e bir vaatte bulundu. Çağlar Ökten de dört yıldır birlikte olduğu ve evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara Şehiroğlu'ndan bir geccede ayrıldı.İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu, evlilik haberleri çıkana kadar eski sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmadı. Çağlar Ökten, 14 Şubat’ta Seda Sayan’a evlilik teklifi edince, Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram'da hızlıca sildi.14 Mart'ta yayınlanan programında sevgilisine aşkını ilan eden ve" Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim" diyen Seda Sayan, kendisi ve sevgilisi hakkındaki haberlere canlı yayında yanıt verdi.TV8'de ekranlara gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' adlı magazin programına telefonla bağlanan sanatçı, "Bir şeyler karşılığında albüm sözü vermiş olmak hem bana hakaret, hem Çağlar'ın müzisyen kimliğine büyük hakaret" dedi.Bir çocuk annesi şarkıcı, "Bir kere Çağlar'ı tanımıyorsunuz. Çok iyi müzisyen ve aynı zamanda öğretmen. Ben albümü bir tek Çağlar'a yapmayacağım. Daha önce de söylemiştim. Müzik şirketi de bunu biliyor. Çağlar Ökten, Esra Özmen, Safiye Soyman ve kendi albümüm olacak" şeklinde konuştu.Çağlar Ökten'in resmi nikahlı eşinden beş yıl önce boşandığını vurgulayan Seda Sayan, "Beni ilgilendiren bir şey daha var, ona da cevap vereyim. Ben bekar bir erkek tanıdım. Beş yıl önce resmi evliliğini noktalamış, 11 yaşında bir çocuğu olan bir erkekle evleniyorum" ifadelerini kullandı.(Kaynak: milliyet.com.tr)