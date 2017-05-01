Seda Sayan'dan evlilik programına yasak cevabı

Magazin - 01 Mayıs 2017 17:51

RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!

Evlilik programlarının KHK ile yasaklanması konusundaki belirsizlik sürse de RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya’nın “İstemiyoruz” açıklaması, programların kaldırılacağına yönelik net bir açıklama olarak değerlendirildi. Yasak kararı hiç şüphesiz en çok evlilik programlarından günlük 60 bin TL ile 150 bin TL arasında kazanç sağlayan Seda Sayan, Esra Erol ve Zuhal Topal’i ilgilendiriyor. Şov dünyasının her zaman an çok kazanan isimlerinden birisi olan Seda Sayan ise daha yasak kararı netleşmeden iş hayatına dair stratejilerini geliştirdi bile.“HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜĞMEYE BASTIK”Seda Sayan, önceki gün ünlü söz yazarı Ayla Çelik ile birlikte Etiler'de bir mekândaydı. Sahneye dönmeye hazırlanan Seda Sayan, bir yandan da albüm çalışmalarına başladı. Çelik ile yeni albümdeki şarkılarını konuşmak üzere buluştuğu öğrenilen sanatçı, “Ayla’nın şarkılarından birini seçtik. Çok güzel şarkılar hazırlamış ama ben karışmıyorum, tamamen kendisine bırakıyorum. Hızlı bir şekilde düğmeye bastık” dedi. İkili, albümün mayıs sonuna yetişeceğini de sözlerine ekledi.“ÖNCE YASAK DEDİLER SONRA…”Sayan, “Yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere göre evlilik programların yasaklanacağı belirtildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise “Bize önce ‘Yasaklandı’ dediler, sonra ‘Yok sizi kapsamıyor’ dediler. Ne olduğunu ve ne olacağını bilmiyoruz. Esra'yla da konuşuyorum o da bilmiyor. Kaldırıldıysa da başka işler yapacağız. Esra da televizyoncu ben de televizyoncuyum. Kısmet artık. Ne yapalım, kaldırıldıysa başka formatlar bulacağız” dedi.Kaynak:sozcu.com.tr