Seda Sayan'dan flaş karar!

Seda Sayan sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararı aldı.

Magazin - 30 Nisan 2017 21:00
Seda Sayan'dan flaş karar!
Son alınan KHK kararıyla birlikte evlilik programlarının yasaklanması yeniden gündeme geldi. Programın yasaklanma riskine karşı da Seda Sayan flaş bir karar aldı. Erkan Çelik'ten ayrıldıktan sonra Instagram hesabını kapatan Seda Sayan hem sahnelere hem de sosyal medyaya dönme kararı aldı.

Bu gelişmeyi Demet Akalın böyle duyurdu:

Seda Sayan! Sahnelere dönüyorrr 😍Instagramaaa dönüyoooo👌🏼şahanne bi single hazırlıyooo
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