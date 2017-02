Seda Sayan'dan 'Şamdan' açıklaması!

Seda Sayan'ın avukatı Altın Mimir sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yaşam - 04 Şubat 2017 09:38

41 yıldır hizmet veren 'Şamdan'a haciz geldi. Bu haczi Seda Sayan'ın yaptırdığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları ünlü sanatçıyı topa tuttu. Bunun üzerine Seda Sayan avukatı Altın Mimir aracılığıyla bir açıklamada bulundu.



İşte yapılan o açıklama:



Etiler Şamdan’ın kamuoyunu yanlış bilgilendirerek müvekkilim Seda Sayan’ı toplum nezdinde itibarsızlaştırmak ve hedef göstermek amaçlı gerçek dışı beyanları sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Öncelikle bu son derece mahrem ticari ilişkinin genelleştirilmesi başta ticari olmak üzere hiçbir etik değere sığdırılamaz. Mehmet Tuna'nın kefil olduğu Eti Turistik ile yapılan kira sözleşmesi 5 yıllık olup 2015 yılının Ekim ayında sona ermiştir. Kira bedelinin USD kuru 1.60 TL ile sabitlenmiş olması sebebiyle , Nispetiye Caddesinde en az 40-50 bin dolar kira ödenirken Şamdan 15 bin USD’ye tekabül eden kira bedelini dahi Haziran 2016 tarihinden bu yana ödememektedir.



Mehmet Tuna bu süre zarfında Şamdan'ın alt katını ödediği kira bedelinin iki katına başka biri şirkete kiralamıştır. Kendileriyle yaptığımız tüm görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. 2 ayrı mahkemeden tahliye kararı olduğu halde birikmiş kira borcunu ödemeyi taahhüt etmesi koşuluyla kendilerine 15 Mart 2017 tarihine kadar süre verilmiştir. Aralık ayından beri Mehmet Tuna bu taahhüdü her defasında hastahanede olduğunu beyan ederek vermekten kaçmıştır. Son olarak 30 Ocak günü yine Şamdana gitmemek için kendisini Çağlayan adliyesine davet ettik. Adliyeye geldiği halde borcu ödemeyi taahhüt etmeyeceğini beyan ederek adliyeden ayrılmıştır. Gerek kendisi ve gerekse de eski eşi ve birlikte çalıştığı Şehnaz Tuna'ya sürekli taahhüdü vermesi kaydıyla 15 Mart'a kadar hiç bir işlem yapılmayacağı söylenmiş ve fakat bu taahhüdü hiç bir şekilde vermeyecekleri kendileri tarafından beyan edilmiştir.





Önemine binaen belirtmek istiyoruz ki; Mehmet Tuna bu süre içerisinde hep hastahanede olduğunu söylemiştir. Bu gün her türlü iyi niyetimiz , sabrımız karşılıksız kalınca ve kendilerine haber verilerek, her şeyin atacağı bir imzaya baktığı bildirilerek işlem yapılmıştır. Buna rağmen sanki Seda Sayan hukuka ve ahlaka aykırı bir işlem yapıyormuş gibi toplumdaki din hassasiyetini kullanarak 'Cumanın mübarekliği' ne atıf yaparak Seda Sayan'a karşı halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye çalışmaktadırlar. Ve bu çirkin saldırıya aracılık yapan paylaşımlar hızla sosyal medyada yayılmaktadır.



Bunun suç olduğunu ve buna alet olan paylaşımcıların tarafımızca tespit edildiğini ve işlem başlatılacağını bildirerek , mahkeme kararlarına karşı herkesi saygılı olmaya davet ediyoruz.



Öte yandan Seda Sayan’a ait mülklerin işletilmesi Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin tarafından yapılmakta olup tüm işlemler Oğulcan Engin’in yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Hal böyle iken Seda Sayan’ın isminin kullanılması hayli manidardır. Kaldı ki Seda Sayan Şamdanın çalışanlarına ve sevenlerine büyük destek vermiş ve fakat bu desteği hep kötüye kullanılmıştır. Bir kadın olarak gece gündüz çalışan Seda Sayan'ın emeğinin, iyi niyetinin sömürülmeye çalışılmasına alkış tutmak esas sorgulanması gereken tutumdur.

Saygılarımızla,

Av. Altın MİMİR"

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.