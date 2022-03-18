Her yıl yaptığı single projeleriyle birçok müzik eleştirmeninden olumlu dönüşler alan Seda Sayan, denediği soundlarla da kendinden söz ettirirken bu geleneği yeni şarkısında da bozmadı. Sayan'ın yeni şarkısı müzikseverlerden de tam not aldı.
Tüm dijital platformlarda aynı anda satışa çıkan prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras'ın üstlendiği sözü ve müziği Altan Çetin‘e ait düzenlemesi Alper Atakan’a ait Seda Sayan “Bak Gör” kısa sürede listelerde ilk sıraya yükselirken, uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulanlarda yerini aldı.
Seda Sayan’ın yeni şarkısı “Bak Gör”ün klibinin yönetmenliğini de Seçkin Süngüç yaptı.
BAK GÖR
Kalbim hâlâ yerli yerinde
Sorun yok
Aşık olur mu ki günün birinde
Yorum yok
Hayat seni yudum-yudum içeceğim bak gör
Doya-doya nasıl da keyfini süreceğim bak gör
Kaderime bir kahraman sunar gibi yaşayacak kalbim
Başıma gelmeyen de kalmasa yapacağım bak gör
Seda Sayan'dan yeni şarkı: "Bak Gör"
Sahne ve televizyon dünyasının tartışılmaz en iyi ismi Seda Sayan geçtiğimiz yıl çıkardığı sözü ve müziği Sezen Aksu şarkısı “Gel Günaha Girelim” ile adından sıkça söz ettirmişti. Seda Sayan, şimdi de sözü ve müziğinde Altan Çetin imzası olan ‘Bak Gör” isimli şarkısı ile fırtınalar estirecek...
18.03.2022 15:12 Kültür-Sanat