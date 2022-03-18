Seda Sayan'dan yeni şarkı: "Bak Gör"

Her yıl yaptığı single projeleriyle birçok müzik eleştirmeninden olumlu dönüşler alan Seda Sayan, denediği soundlarla da kendinden söz ettirirken bu geleneği yeni şarkısında da bozmadı. Sayan'ın yeni şarkısı müzikseverlerden de tam not aldı.Tüm dijital platformlarda aynı anda satışa çıkan prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras'ın üstlendiği sözü ve müziği Altan Çetin‘e ait düzenlemesi Alper Atakan’a ait Seda Sayan “Bak Gör” kısa sürede listelerde ilk sıraya yükselirken, uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulanlarda yerini aldı.Seda Sayan’ın yeni şarkısı “Bak Gör”ün klibinin yönetmenliğini de Seçkin Süngüç yaptı.Kalbim hâlâ yerli yerindeSorun yokAşık olur mu ki günün birindeYorum yokHayat seni yudum-yudum içeceğim bak görDoya-doya nasıl da keyfini süreceğim bak görKaderime bir kahraman sunar gibi yaşayacak kalbimBaşıma gelmeyen de kalmasa yapacağım bak gör