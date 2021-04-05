Seda Sayan'ın başarı sırrı: Samimiyet!

Seda Sayan, sanat dünyasının en dobra, samimi ve yardımsever ünlülerinden... Yıllarca ‘Türkiye’nin en güvenilir ünlü isimleri’ listelerinde yer aldı. Çalışkanlığı ve disiplini hep konuşuldu.Şarkıcılığın yanı sıra televizyonda sunduğu programlarla da farklı bir kulvarda başarıyı yakaladı. Seda Sayan’ın televizyon programları hep çok izlendi ve çok konuşuldu.Ünlü sanatçı bu sıralar Kanal D’de ekrana gelen “Gelinim Mutfakta” ile izleyicisiyle buluşuyor. "Ben çalışarak genç kalıyorum" diyen Sayan'ın "Gelinim Mutfakta"sı reytinglerde kanalın yüzünü güldürürken, gündüz kuşağının ilgiyle izlenen yapımları arasında yer alıyor.Her kuşağa hitap eden nadir isimlerden biri olan Seda Sayan'ı genç-yaşlı herkes takip ediyor ve seviyor. Peki Sayan'ı başarıya ulaştıran bu sevginin nedeni ne?Ünlü sanatçı verdiği bir röportajda bu durumu şöyle anlatıyor:"Çok fazla sevenim varsa, günden güne de çoğalıyorsa ne mutlu bana... Hala en güvenilir isimler arasında yer almam mutluluk verici. Bunu samimiyetime ve dürüstlüğüme bağlıyorum. Her şeyi samimiyet çözüyor çünkü. Eğer samimiyseniz, insanlar da sizi bağrına basıyor."