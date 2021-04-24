Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Açıkladı...

Geçirdiği estetik operasyonları saklamayan Seda Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Daha önce de liplift işlemi yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Fakat sunucusu olduğu Gelinim Mutfakta programının son bölümündeki görüntüsü sevenlerini telaşlandırmış ve "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" sorusunu akıllara getirmişti.Sayan, yüzüne ne olduğunu açıkladı:“Dudak liftingi yaptırdım. Ama her gün çekimim olduğu ve yaptırdığım işlemleri saklamadığım için ekrana bir hafta burnumun altındaki bantla çıktım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin çıkıyor. Beni merak etmeyin iyiyim ya. İşte son halim."