Geçirdiği estetik operasyonları saklamayan Seda Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Daha önce de liplift işlemi yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Fakat sunucusu olduğu Gelinim Mutfakta programının son bölümündeki görüntüsü sevenlerini telaşlandırmış ve "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" sorusunu akıllara getirmişti.
Sayan, yüzüne ne olduğunu açıkladı:
“Dudak liftingi yaptırdım. Ama her gün çekimim olduğu ve yaptırdığım işlemleri saklamadığım için ekrana bir hafta burnumun altındaki bantla çıktım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin çıkıyor. Beni merak etmeyin iyiyim ya. İşte son halim."
Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Açıkladı...
Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın son görüntüsü sosyal medyada yine büyük yankı uyandırdı. Sayan yapılan yorumlar üzerine bir açıklama yaptı.
24.04.2021 12:12 Magazin